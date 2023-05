Stranger Things 5 | la produzione in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori

(Di lunedì 8 maggio 2023) La quinta e ultima stagione diè l'ultima vittimadi Hollywood, le riprese dei nuovi episodi slitteranno come confermano i fratelli Duffer. I fan che fremono in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi didovranno attendere più a lungo del previsto. Anche la serie Netflix firmata dai fratelli Duffer è entrata inper viadella WGA.sospesa e ritardi dell'uscita in vista per la serie amatissima, come confermano i creatori Matt e Ross Duffer su Twitter, scrivendo che "laentra infino a quanto ...

Joseph Quinn di 'Stranger Things' è stato premiato come miglior rivelazione dell'anno. 'Stranger Things' miglior cast Il miglior cast nel 2023 è stato quello di 'Stranger Things'.

