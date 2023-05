Strage nel centro commerciale in Texas | “Il killer cacciato dall’esercito per problemi mentali”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ildella sparatoria inavvenuta il 6 maggio era statoUsa per “”. A riportarlo è la Cnn: secondo quanto riferito da fonti informate ieri, Mauricio Garcia – 33enne che ha aperto il fuoco fuori da unad Allen – era un neonazista vicino al suprematismo bianco. Già il Washington Post aveva scritto che l’uomo aveva “convinzioni suprematiste bianche o neonaziste“, riportando quanto dichiarato da fonti vicine alle indagini. La sparatoria ha causato la morte di ben otto persone e il ferimento di altre sette, di cui tre gravi. La testata statunitense ha evidenziato come l’uomo indossasse una maglietta con la sigla “Right wing death squad“, ovvero lo “squadrone di destra della morte”. Si ...

Strage nel Foggiano, video vittime inviato a un contatto dopo i delitti StatoQuotidiano.it

L'uomo che in Texas ha massacrato otto persone in un centro commerciale a Dallas, sparando a raffica sulla folla, era stato cacciato dall'esercito degli Stati Uniti. L'allontanamento era legato a "pro ...(Strasburgo) La plenaria dell'Europarlamento è iniziata nel pomeriggio a Strasburgo con un minuto di silenzio che la presidente Roberta Metsola ha chiesto all'emiciclo per ricordare le giovani vittime ...