(Di lunedì 8 maggio 2023) Weekend di sangue in. Un sabato pomeriggio con la famiglia e gli amici tra i negozi di unsi è trasformato in un incubo per migliaia di persone alla periferia di Dallas dove ...

: almeno 21 morti Meteo, tornano piogge e temporali Le previsioni per la settimana Secondo ...forti sulle Isole ma l'instabilità interesserà anche le regioni settentrionali e parte del...Mentre qualche ora dopo nel sud, al confine con il Messico, un suv guidato da un ispanico ha travolto 13 persone fuori da unmigranti uccidendone sette, per la maggior parte venezuelani. L'...E' stato un weekend di sangue per il Texas , perche' ieri, a poche ore dallanelcommerciale Allen Premium Outlets costata la vita a 8 persone - altre 9 sono rimaste ferite - un Suv e' piombato su un gruppo di migranti che attendevano l'autobus a Brownsville , ...

Strage in un centro commerciale in Texas, 8 morti Agenzia ANSA

Fine settimana di terrore per il Texas. A poche ore di distanza, si sono consumate una strage in un centro commerciale e un maxi investimento di pedoni. In totale, sono state quindici le vittime. Alla ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...