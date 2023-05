Strage Erba | Azouz condannato per diffamazione | Ha alimentato la corrente innocentista sull' eccidio

, Olindo e Rosa Chiesta la revisione del processo per ladiIl 12 aprile 2023 il sostituto procuratore generale di Milano ha avanzato la richiesta di revisione del processo: "...Tra i pochi a sostenere l'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano , condannati in tutti i gradi di giudizio per ladi, c'è sempre stato, incredibilment, Azouz Marzouk , marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, trucidati l'11 dicembre del 2006 insieme a Paola Galli, madre di Raffaella ...Azouz Marzouk, il padre del piccolo Youssef e il marito di Raffaella Castagna, due delle quattro vittime delladi, in provincia di Como, è stato condannato a due anni e mezzo per diffamazione aggravata nei confronti dei due ex cognati, Beppe e Pietro Castagna. Secondo il giudice di Como Veronica ...

Strage di Erba, Azouz Marzouk condannato: favorì “una corrente innocentista e revisionista del… Il Fatto Quotidiano

Azouz Marzouk , marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba (Como) delll'11 dicembre ...Tra i pochi a sostenere l’innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in tutti i gradi di giudizio per la strage di Erba, c’è sempre stato, incredibilment, Azouz Marzouk, marito di Raffaella C ...