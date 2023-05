Strage di Erba | Azouz Marzouk condannato per aver diffamato i fratelli Castagna

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il giudice di Como, Veronica Dal Pozzo, nelle motivazione della sentenza con cui haa due anni e mezzo per diffamazione aggravata ai danni degli ex cognati, Beppe e Pietro, ha specificato che il marito di Raffaellae padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime dellaavvenuta al'11 dicembre del 2006, ha tenuto una condottaria "di gravità estrema", con insinuazioni che hanno alimentato la corrente innocentista sull'eccidio, e la denigrazione delle parti offese "già una prima volta stravolte dall'efferato omicidio dei loro familiari, e nuovamente travolte dalla impressionante risonanza mediatica delle infondate accuse a loro rivolte".

