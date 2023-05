Stessa tiara e stessa acconciatura per Kate Middleton e la figlia | gemelle all' incoronazione di Carlo III

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 maggio 2023) Se sabato 6 maggio gli occhi del mondo erano puntati suIII e la Regina Camilla, incoronati all’Abbazia di Westmininster davanti a tutto il mondo, erano in molti ad attendere anche. Che ha attirato immediatamente tutti gli sguardi, da vera regina di stile. Il merito va (anche) all’impeccabile – come sempre – hairlook, decorato per questa occasione speciale da una-fascinator in tessuto ricamata con fili d’argento e cristalli che sormontava un intrecciato raccolto. Perfettamente coordinata con la principessina Charlotte. Le più belle del reame.compie 41 anni. I segreti beauty ...