Stefano De Martino | da ballerino a conduttore manda una frecciatina ad Amadeus | A 60 anni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 maggio 2023)Deunaal direttore artistico del Festival di Sanremo: ecco cosa ha dichiarato il compagno di Belen Rodriguez Diventa famoso grazie al programma di Maria De Filippi.Deha sempre raccontato che da ragazzo andava a vendere la frutta per potersi permettere di pagarsi le lezioni di danza senza gravare sulle spese della famiglia. Ad oggi quei sacrifici sono stati più che compensati visto che, subito dopo esser stato eliminato dal talent show, viene chiamato dalla padrona di casa comeprofessionista arrivando poi alla conduzione del daytime, a rivestire il ruolo di giudice, ad esser scelto come inviato dell'Isola dei Famosi per poi approdare in Rai con Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Come dichiara la sua ...