(Di lunedì 8 maggio 2023) I protagonisti dell’immediata promozione deldidopo appena un anno di Serie B: i numeri della squadra La parte rossoblu di Genova sta festeggiando una promozione in Serie A che è arrivata per via diretta, conquistando la certezza matematica alla terzultima giornata. La concretezza di Albertoha fatto il miracolo, visto che aveva ereditato la squadra al sesto posto. Quali sono i personaggidel? Facciamoci aiutare da due contributi oggi presenti su La Gazzetta dello Sport e dall’aiuto della statistiche. Secondo in classifica e a oggi, quando ancora si devono giocare 180 minuti, quarto attacco del campionato. Eppure, nonostante non sia questo il reparto che ha maggiormente inciso, un rappresentante storico della categoria come Pato Aguilera ha eletto in ...

STATS – Genoa, l'impresa di Gilardino e gli uomini simbolo Calcio News 24

Vicenza vs Genoa team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Italy Campionato Primavera 2 ...Genoa vs Brescia team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Italy Campionato Primavera 2 ...