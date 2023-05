Stasera in tv c’è “Il pianista” | Roman Polanski racconta l’orrore nazista in un film da Oscar

Leggi su amica

(Di lunedì 8 maggio 2023)in tv c’è unda non perdere: “Il Pianista” dicon Adrien Brody. Undacheuna storia importante. Unnon facile da vedere, ma essenziale (foto LaPresse) È una storia vera. Che tocca tante vite. E ne restituisce altre. Perché il protagonista è realmente esistito. Perché le ferite di quanto accaduto non sono ancora rimarginate. Un dolore dell’anima, più che del corpo. Impossibile da estirpare. Anche in un regista complesso e controverso come. Che usa l’arte per sublimare un ricordo di infanzia atroce come l’occupazione tedesca della Polonia. La deportazione e l’Olocausto. Ma Il pianista (2002) è anche qualcosa di più.in tv alle ...