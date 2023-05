Stankovic | «Sono senza parole | la Sampdoria merita di più»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ledi Dejan, allenatore della, alla fine della partita contro l’Udinese. I dettagli Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro l’Udinese che ha sancito la retrocessione in Serie B.– «Provo un dispiacere enorme e una tristezza enorme. Stiamo tutti male, abbiamo dato tutto. So che ogni doriano questo giorno non lo vuole, non lo vuole accettare. Ma con dignità abbiamo lottato in campo noi e loro in tribuna che cisempre stati vicino, nei momenti duri e difficili eravamo insieme e questa societàdi più perché è bella da fuori e da dentro. Tutti quelli con cui sto lavorandograndissime persone. Mi auguro personalmente e ...

...di risultati con Marco Giampaolo in panchina e proseguita con la guida tecnica di Dejan. ... Oggi è nuovamente in prima fila anche se i tempistrettissimi e la metà maggio c'è la ......di risultati con Marco Giampaolo in panchina e proseguita con la guida tecnica di Dejan. ... Oggi è nuovamente in prima fila anche se i tempistrettissimi e la metà maggio c'è la ...L'umiliazione di Firenze (5 - 0) ha spintoad alzare bandiera bianca: 'Quando smetti di lottare, allora hai fallito'. Infatti, tutti e cinque i cambi della gara di oggi a Udine...

La Sampdoria è in Serie B. Stankovic: "Un dispiacere enorme" DAZN

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ..."Questo è un giorno duro da digerire per tutti i tifosi. Noi siamo venuti qui per fare le cose giuste, abbiamo provato a lottare fino alla fine. È un giorno davvero triste per la Sampdoria che non si ...