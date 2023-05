Sparatoria al centro commerciale in Texas | “l’assassino è probabilmente un neonazista” 8 morti e 7 feriti | 3 sono gravi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il killer dellain“potrebbe avere avuto convinzioni suprematiste bianche o neonaziste“: questa la ricostruzione del Washington Post, che, citando le fonti vicine alle indagini, ha aggiunto dei dettagli alla tragedia avvenuta sabato 6 maggio scorso, quando Mauricio Garcia, 33 anni, ha aperto il fuoco fuori da unad Allen, in. Laha causato la morte di ben otto persone e il ferimento di altre sette, di cui tre. La testata statunitense ha evidenziato come l’uomo indossasse una maglietta con la sigla “Right wing death squad“, ovvero lo “squadrone della morte di destra”. Si tratta di una tipica definizione diffusa tra estremisti di destra, suprematisti bianchi e neonazisti. Gli investigatori hanno trovato, oltre ...

Secondo i dati del Gun Violence Archive quella di Allen è la duecentesima sparatoria di massa negli ...

Fine settimana di terrore per il Texas. A poche ore di distanza, si sono consumate una strage in un centro commerciale e un maxi investimento di pedoni. In totale, sono state quindici le vittime.