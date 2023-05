Spalletti si sbilancia sul futuro | le sue parole fanno impazzire i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni nella serata di ieri trasmesse quest’oggi da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. L’allenatore azzurro ha parlato del successo tricolore e anche di questo finale di stagione, che sarà inevitabilmente caratterizzato della festa e dalla gioia per un successo che mancava da 33 anni. L’intervista Di seguito, quanto detto dall’allenatore azzurro: Il cornicello è una cosa che non se ne può fare a meno, li ho ovunque, ne sono stato indossato e quindi qualcuno ne porto dietro. I ragazzi vengono da due notti di festeggiamenti, non hanno dormito, non ci siamo allenati, tanti pensieri belli che ti possono emozionare e togliere qualcosa, quindi fare una prestazione di questo livello è stato importantissimo. Lo scudetto è stato il primo pensiero quando sono arrivato, con ...