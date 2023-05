Spalletti | dubbi sul futuro | possibile incontro con ADL Ecco quando

Poi lo stessoha parlato di come ha vissuto questi giorni di festa ma anche disul futuro: 'I miei giocatori hanno dormito poco in questi giorni, ma hanno lottato per vincere e hanno ...Il Napoli batte 1 - 0 la Fiorentina continuando la festa scudetto, ma occhio al futuro di: 'Napoli, festa e'. Il 'Corriere dello Sport' celebra il colpo della Juventus con l'Atalanta ...... grazie al gruppo magistralmente guidato da, definito da De Laurentiis 'il cazzutissimo ... Il presidente, e lo ha confermato davanti al popolo azzurro, non hasulla sua permanenza in ...

Spalletti fuga i dubbi sul suo futuro: "Napoli, io resto qui. Club ha esercitato il rinnovo. Grazie per avermi avvisato" Eurosport IT

Il 2023 è indubbiamente l’anno di Napoli, in quasi tutti i campi: dal calcio al turismo, dalla musica alla tv.Il tecnico, spiega la rosea, vuole un confronto con il presidente sul futuro ed è possibile un incontro in settimana.