Spalletti al Napoli | incontro imminente | cosa chiede l’allenatore per restare

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lucianoed Aurelio De Laurentiis parleranno del futuro del tecnico aldecisivo già questa settimana. La lunga festa dello stadio Diego Armando Maradona resta nel cuore. Ma dopo il grande abbraccio è necessario sedersi ad un tavolo e discutere del futuro. Perché ilha una grande occasione: lavorare in anticipo per la prossima stagione, sapendo già di aver un ottimo bottino di entrate, grazie alla Champions League e lo scudetto. Non è assolutamente poco e questo vantaggio non deve essere dissipato., l’De Laurentiis-Una delle prime questioni da risolvere è quella legata a Luciano. Il tecnico, durante la festa, ha detto di. Ma secondo ...