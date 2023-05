Sottil | «Dobbiamo fare una prestazione da Udinese»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Andrea, tecnico dell’, prima del calcio d’inizio della partita dei friulani contro la Sampdoria Andreaha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della partita trae Sampdoria. Di seguito le sue parole. PARTITA – «offrire unada. Siamo un po’ mancati qualche volta nella continuità o approccio nella partita. Contro il Napoli e la Cremonese in casa, invece, abbiamo fatto bene eripetere lo stesso atteggiamento anche oggi. La Sampdoria, com’è giusto che sia, farà la sua partita». INFORTUNATI – «Perdere i giocatori non fa mai piacere, sarebbe stato molto più bello affrontare questo finale di stagione con tutti a disposizione, a livello di squadra ...

...cercare di migliorare in fretta perché ci sono ancora partite in cuifare meglio. Amrabat (76 Kouame), Duncan (66 Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (66 Castrovilli),(76 ...Lo ha detto Andrea, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia del posticipo con l'ultima ... come approccio e a livello di intensità - ha precisato il tecnico -essere più continui a ...Lo ha detto Andrea, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia del posticipo con l'ultima ... come approccio e a livello di intensità - ha precisato il tecnico -essere più continui a ...

Udinese, Sottil: «In palio ancora 15 punti. Dobbiamo essere continui ... Il Messaggero Veneto

IL TECNICO «Abbiamo di fronte a noi 15 punti e dobbiamo essere continui. Questo è l’obiettivo che ho dato ai ragazzi, e vale per il finale di campionato e per una crescita futura». Forzando un po’ nel ...Udinese-Sampdoria, sfida interessante per il fantacalcio: ultime di formazione e potenziali giocatori chiave del match ...