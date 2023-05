Sosa | «Inter sta meglio del Napoli Leao non ci sarà nel Derby»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roberto, ex calciatore di Serie A, ha parlato sulla Domenica Sportiva del momento attuale dell’prima della semifinale di Champions League contro il Milan. PERIODO – Il momento è più che positivo per i nerazzurri,ne parla così: «L’staanche del, nelle ultime quattro partite ha fatto 14 gol e protagonista è Lukaku, che doveva andare via. Il calcio è fatto di momenti e i nerazzurri hanno la possibilità di approfittarne contro il Milan. Si parla di elongazione e quasi lesione, solitamente sono 20 giorni di stop quindi secondo menon ci».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...