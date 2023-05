Sosa | Il fuoriclasse del Napoli è Spalletti | De Laurentiis gli darà certezze per restare quì

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roberto Carlos, ex calciatore del, è intervenuto a La Domenica Sportiva su Rai 2. Queste le sue parole: “Ildel. Sono stato un suo giocatore a Udine ed è stato il migliore allenatore che io abbia mai avuto, in quello momento ci dovevamo salvare e ci siamo riusciti, lui ha la capacità di arrivare al cuore dei giocatori, riesce a trasmetterti tutta la sua passione.è una piazza esigente, io vado spesso a Castel Volturno e ci parlo, qui sta molto bene. Futuro? Lui e ADL sono due prime donne, non è una questione di soldi, Luciano cerca altreche sicuramente ADL gli”.

Notizie Calcio Napoli - Ai microfoni della Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai2 , ha parlato Roberto 'el Pampa', ex attaccante di Napoli e Udinese.

