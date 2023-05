Sorpreso con eroina a Scampia

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) , la Polizia lo ha notato mentre cedeva droga in cambio di denaro a due persone . L’uomo era su un pianerottolo di uno stabile in Via Maria Ortese. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale lo hanno notato durante il servizio di controllo del territorio. L’uomo ha ceduto qualcosa in cambio di denaro a due persone che si sono allontanate frettolosamente. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti circa 2,5 grammie 515 euro. Hanno arrestato G.C., 64enne napoletano con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.