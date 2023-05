Sorpresa a L’Isola dei Famosi | due nuovi arrivi e un possibile colpo di scena

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 maggio 2023) Marzo Mazzoli e Paolo Noise sono stati i veri protagonisti delle prime tre puntate dedei. Stasera i due conduttori radiofonici riceveranno una bella, perché a Cayo Cochinos sbarcheranno le loro mogli. Stando alle anticipazioni di Tv Blog Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sarebbero già partite alla volta dell’Honduras. Ma non è finita qui, perché sembra che l’intenzione degli autori sia quella di far avere alla Pittalunga la proposta di matrimonio che aspetta da Mazzoli.per Mazzoli e Noise: proposta di matrimonio in arrivo? “Accadrà infatti che Stefania Pittaluga andrà direttamente sulper fare unaal marito Marco e fargli promettere quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro ...