Sono questi i suoni che ti migliorano la vita | provali e ti sentirai bene

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 8 maggio 2023) Esistono dei, delle frequenze, in grado di alzare le nostre vibrazioni. Ecco qualie a che cosa servono Le nostre vibrazioni contano molto. Partendo dal presupposto che tutto è energia, vibrare a certe frequenze è importante per restare in salute, per realizzare i propri desideri, per riconnettersi a se stessi. Frequenza-grantennistoscana.itÈ un discorso incredibilmente vasto, molto di più di ciò che si possa immaginare, ma tra i validi aiuti che contribuiscono a tenere elevate le vibrazioni dell’essere umano, cile cosiddette frequenze di solfeggio. Questo genere di frequenza contribuisce a riconnettersi con se stessi e soprattutto a garantire più equilibrio e armonia in corpo, mente, anima. Le frequenze di solfeggio hanno origini molto antiche, e si dice che siano le frequenze che i monaci usano nei loro canti, ...