Sondaggio Swg | torna su Meloni e scende Schlein Anche Renzi recupera su Calenda

(Di lunedì 8 maggio 2023) È il partito di Giorgiaa registrare la crescita più alta nell’ultima settimana secondo ildi Swg per TgL7. Fratelli d’Italia ha guadagnato lo 0,7% salendo quindi al 29,5%. Si allarga il divario con il partito di Elly, che perde quasi mezzo punto percentuale: il Pd cosìal 21,1%. In lieve ripresa il M5s con una crescita dello 0,3% che lo porta al 15,6%. Stabile la Lega al 9%, mentre Forza Italia al 6,6% cede due punti percentuali. Nel derby del Terzo polo, intanto, Azione di Carlocede lo 0,2% negli ultimi sette giorni, attestandosi al 4,1%. Va meglio invece Italia Viva di Matteo, che guadagna tre decimi di punto e salendo al 2,8%. Meglio però fanno Verdi e Sinistra che restano in vantaggio sul partito dell’ex premier al 3,3%. su ...

