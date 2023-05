Sondaggio nero per Biden | Trump lo scavalca di 7 punti nel duello per il bis alla Casa Bianca

(Di lunedì 8 maggio 2023) Brutte notizie per Joe. Continua a calare il consenso del popolo americano per il presidente democratico. A leggere l’ultimoWashington Post-Abc, infatti, l’indice di approvazione scende da un già bassissimo 42% di febbraio al 36% di oggi. In generale il 56% disapprova il suo operato. E di questi il 47% lo disapprova “fortemente”.Washington Post, crollo dei consensi perUn vero e proprio smacco, poi, le previsioni in caso di un’eventuale sfidanel 2024. Il nemico numero uno, Donald, risulta vincente con 7di distacco. L’ex presidente Usa, infatti, otterrebbe il 49% dei consensi contro il 42% dell’attuale presidente. Con la metà degli indecisi che dichiara di pendere per ...

