SOCIAL CALCIO – il dubbio del Milan | Messias sì o no?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Due giorni all’euroderby e i tifosi delpensano al sostituto di Rafa Leao: è il turno dititolare o a partita in corso? Il Derby trae Inter di Champions League si avvicina. Mercoledì le due squadre scenderanno in campo e per Pioli peserà l’assenza di Rafael Leao. I tifosi rossoneri intanto si interrogano sul suo sostituto, Junior: meglio da titolare o subentrante a partita in corso? Non credo siate pronti per vedere Walter Juniorda Ipatinga, Minas Gerias, Brasile, portarci in finale di champions#Euroderby— Garzi (@FedeGalzignato) May 8, 2023 Non credo siate pronti per vedere Walter Juniorda Ipatinga, Minas Gerias, Brasile, portarci in finale di champions vogliotitolare al derby, prima ed unica volta ...