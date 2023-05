Smentita la più grande balla del Pd | Elly Schlein | che figuraccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Scendere in piazza contro gli aumenti di stipendio ai lavoratori non è facile. Così, per giustificare laprotesta sociale contro il governo sindacati e Pd si sono inventati ladella precarizzazione del lavoro. Una sciagura già in atto ma aggravata, manco a dirlo, dal decreto Calderone licenziato il primo maggio del governo con lo smantellamento nientemeno che del decreto dignità uscito dal cilindro dell'ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel 2018. Partiamo da qui e tralasciamo il fatto che il Pd che ora sbraita quando era al governo con Matteo Renzi aveva completamente liberalizzato i contratti a termine. Punto primo, i provvedimenti messi a punto dal ministro Elvira Calderone non smantellano affatto il decreto dignità, ma modificano solo le norme sulle causali obbligatorie per i contratti di durata superiore ai 12 mesi che, per la ...