Slittino | ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo 2023-2024 | 9 tappe con due doppiette

(Di lunedì 8 maggio 2023) La FIL hailprossimadeldisu pista artificiale. L’edizionepresenterà una stagione che si svilupperà su 9e che, come successo nell’ultima annata, scatterà con la trasferta nord-americana. Si riparte con Dominik Fischnaller campione in carica, con l’altoatesino che proverà a bissare l’impresa appena compiuta. Per quanto riguarda i Campionati Mondiali, invece, in questa occasione si disputeranno ad Altenberg (Germania) nel weekend del 27-28 gennaio. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Il primo appuntamentonuova stagione sarà nel fine settimana dell’8-9 dicembrein quel di Lake Placid, negli Stati ...