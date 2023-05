SLAFOOD | gli chef italiani collaborano per migliorare la vita a tavola dei malati di SLA

(Di lunedì 8 maggio 2023) Glirispondono all’appello della solidarietà e si uniscono ai Centri Clinici NeMO in, un’associazione che lavora per-attraverso il cibo- la qualità delladi chi convive con la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica): sono oltre 30 gliche parteciperanno, fra loro i maestri Carlo Cracco e Roberto Valbuzzi. Questa nuova sfida, raccontata durante la conferenza stampa di presentazione dal presidente Davide Rafanelli, che convive con la malattia da quasi due anni e del vicepresidente Roberto Carcangiu, Presidente APCI, l’Associazione Professionale Cuochi, mira proprio a restituire aidi SLA il gusto dello stare ain modo conviviale e con gusto, una ...

Slafood, ricette stellate per malati di Sla: il progetto del monzese Davide Rafanelli

