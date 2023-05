Sky si aggiudica le coppe europee per il triennio 2024/27

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sky trasmetterà 185 su 203 partite di Champions League e tutta la Europa e Conference League per il prossimo/27 Sky sii diritti per ledel prossimo, dalal 2027. La piattaforma televisiva trasmetterà infatti ben 185 partite sulle 203 totali delle prossime Champions League, ed avrà l’esclusiva su tutte le partita di Europa League e Conference League, oltre che le finali di UEFA Europe Super Cup e di UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Di seguito le parole di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. «Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni ...