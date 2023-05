SINDACATI MILITARI | “POSITIVO INCONTRO CON IL MINISTRO CROSETTO IMPORTANTI PROMESSE E APERTURE

'La completa attuazione della legge suisegna il passo - prosegue Romeo - mentre assistiamo a proposte volte ad innalzare i limiti di età per l'accesso ai ruoli delle forze armate ......Difesa non ha tenuto conto della loro richiesta di escludere dall'albo sindacale le organizzazioni tengono rapporti con organizzazioni non(ad esempio affidano alcuni servizi ai...... occupata manuda ogni maggioranza politica. E l'ultima, quella di destracentro guidata ... Le proteste dell'opposizione e deiper la 'norma ad personam', però, non si fermano. 'Per la ...

Il Ministro Crosetto da una svolta ai sindacati militari SIM CARABINIERI

Incontro sindacati dei carabinieri-Crosetto: "Per ora dal governo solo belle parole" "Nessuno stanziamento in bilancio per il rinnovo dei contratti, nessun provvedimento a difesa dei carabinieri vitti ...I rappresentanti delle associazioni sindacali delle forze armate e dei carabinieri hanno incontrato oggi a Roma il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Durante ...