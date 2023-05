Simone Antolini assente a L’Isola dei Famosi | la reazione di Cecchi Paone

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Corpo e mente sono molto provati in questi venti giorni, si mangia poco e si dorme male“, con queste parole Alvin ha inaugurato la quarta puntata dedeiche vedenel cast dei naufraghi. “E anche questa notte si sono infuocati gli animi” – ha aggiunto il conduttore – “Ho anche vari aggiornamenti medici: la nostra Fiore ha avuto un piccolo problema al mignolo del piede, mentreal momento non c’è, ha avuto un piccolo malore“. Alvin ha poi spiegato che le condizioni di salute disono sotto controllo e la prossima settimana tornerà in puntata. “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo eè tutt’ora ...

Leggi Anche 'Isola dei Famosi', tutti contro Helena e scoppia una furiosa liteassente per problemi di saluteha avuto un piccolo malessere legato alla pressione sanguigna e non è presente in puntata. 'Sono provato e triste anche perché questa isola o la facciamo in coppia o non la facciamo, ...Eppure la coppia leader formata da Alessandro Cecchi Paone esi è fatta pochi scrupoli e l'ha spedita al televoto per spronarla a dimostrare qualcosa in più e a far uscire la sua vera ...Nel corso di un confessionale a fianco del suo compagno, Cecchi Paone ha dichiarato: Tra il conduttore e la soubrette, d'altra parte, non scorre buon sangue. Nathaly Caldonazzo, ...

"L'Isola dei Famosi", problemi di salute per Fiore Argento e Simone Antolini: ecco come stanno TGCOM

Alvin annuncia un piccolo incidente per Fiore Argento, che ha una specie di tutore Dall’inizio di quest’edizione de L’Isola dei Famosi ...La puntata di lunedì 8 maggio dell’Isola dei Famosi, si apre con alcune delucidazioni da parte di Alvin sulle condizioni dei naufraghi ...