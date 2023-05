Simest Cdp investe 4 | 4 mln per la crescita internazionale di Gvm Care & Research

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con un investimento di 4,4 milioni di euro,, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione del 44% nella controllata polacca di GVM, Gruppo ospedaliero tra i principali operatori della sanità privata italiana con 28 ospedali in 10 regioni e una consolidata presenza all’estero in Francia, Polonia, Ucraina e Albania. L’operazione è stata effettuata attraverso risorse proprie e con l’intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo chegestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. Con l’investimento,contribuisce al consolidamento del posizionamento in Polonia del Gruppo romagnolo, ...

Le ...... ha visto anche la partecipazione del Fondo di Venture Capital , strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale . "L'Italia offre per esempio con SIMEST, Sace, Ice , e assieme a loro offriamo soluzioni che possono supportare quell'internazionalizzazione a cui tutti aspiriamo", osserva Lombardo.

La direzione l’ha anticipata, a fine aprile, il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la conferenza voluta dal governo Meloni per disc ...(Teleborsa) - SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione di minoranza nella OMR North America Inc., co ...