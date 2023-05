Simeone | «Osimhen per 100 milioni lo venderei»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Diego, ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al Maradona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli azzurri Diego, ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al Maradona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli azzurri. Le sue dichiarazioni: «Il Napoli quest’anno ha giocato un calcio bellissimo e tutto il merito è di Spalletti. L’ho studiato tutto il campionato.? Fortissimo. Pochi attaccanti hanno le sue caratteristiche, ma per 100forse loper tenere a posto i conti. Poi il Napoli in questo è brava: basta guardare Kim e Kvara. Champions? Mi auguro passi l’Inter. Futuro? Ho ancora un anno all’Atletico e mi vedo ancora lì».

Il nigeriano è fortissimo. Ce ne sono pochi in giro con le sue caratteristiche e credo possa valere oltre cento

