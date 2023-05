Siete spesso in preda all’ansia? Potrebbe essere colpa dei social | ecco gli errori da evitare

(Di lunedì 8 maggio 2023) Inetwork sono il principale fenomeno virtuale di questi ultimi anni, ma si parla poco dei loro effetti collaterali sulla salute mentale. Il monito degli esperti. La domanda suona irrituale a ma è di strettissima attualità: qual è l’impatto deinetwork sulla salute mentale dei giovani (e non solo)? Il tema sfugge all’attenzione dell’opinione pubblica, ma è oggetto di numerosi studi e ricerche in questi ultimi anni di “boom” del fenomeno. Ele conclusioni indicano un’associazione significativa tra uso massiccio di queste reti e problemi psicologici. La “depressione da Facebook” è uno dei nuovi disturbi diagnosticati dagli specialisti in molti adolescenti che fanno un uso massiccio deinetwork. (Ilovetrading.it)Ansia, sintomi depressivi, stress o anche solo un calo del ...

Siete spesso in preda all'ansia Potrebbe essere colpa dei social

