Siena calcio | 4 punti di penalizzazione per violazioni gestionali Esclusa dai play off di Serie C

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato ilcon 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e ha anche inflitto ai toscani un'ammenda di mille euro, disponendo inoltre l'inibizione di 4 mesi e 15 ...Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Giuseppe Rotondo ha sanzionato ilcon altri 4 punti di penalizzazione in classifica 'da scontare nella corrente stagione sportiva e un'ammenda di 1.000 euro, disponendo l'inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente ...... a) dichiara inammissibile l'atto di intervento della Lega Italianaprofessionistico; b) ... Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione; - per la società ACR...

SERIE C, 4 PUNTI DI PENALITÀ AL SIENA - Sportmediaset Sport Mediaset

Altra penalizzazione per il Siena, che aveva subito già in precedenza due punti di penalizzazione, adesso si aggiungono altri quattro.Arriva una nuova penalizzazione per il Siena calcio. Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato la società (inserita nel girone B di Serie C) con 4 punti di ...