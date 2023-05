Siena | 4 punti di penalizzazione Ai playoff di Serie C va la Recanatese

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Giuseppe Rotondo ha sanzionato ilcon altri 4diin classifica “da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari”. Cambia così la griglia deinel girone B. La toscana società – deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per unadi violazioni in materia gestionale ed economica – scivola all’undicesimo posto a quota 44 della stagione regolare e non disputerà i play-off dove invece viene ammessa la. Questi dunque gli accoppiamenti del primo turno della fase girone: Gubbio-, Pontedera-Rimini e Ancona-Lucchese. SportFace.

Ilera già stato penalizzato di 2in classifica per simili violazioni, sanzione confermata dalla Corte federale d'appello e che aveva escluso il club toscano dalla disputa dei play off. . ...In questo contesto, lo spread viaggia sui 191e il decennale italiano rende il 4,24%. Il Ftse Mib sale supportato soprattutto dal balzo di Banca Monte Paschinel giorno in cui si riunisce ...Citare tutte le prestazioni sensazionali è riduttivo ma quello che ha mostrato aresta ...stati pesanti (uniche eccezioni Pesaro all'andata e Fiorenzuola al ritorno) e hanno fruttato 12. ...

Violazioni amministrative, 4 punti di penalizzazione in classifica al ... FIGC

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da sconta ...RECANATI- La Recanatese è ai playoff di Serie C al primo colpo nel suo primo anno tra i professionisti. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato ...