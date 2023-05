Siamo a corto di armi e munizioni | e ci tocca recuperare con il piano europeo Asap

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quando si decise di inviareall’Ucraina, scatenando il solito derby all’italiana tra chi era a favore e chi contro, ben pochi furono quelli che ricordarono come l’industria bellica nazionale fosse impreparata ad affrontare un rapido incremento di produzione dopo trent’anni di cifre al ribasso. Ci consoli il fatto che eravamo in buona compagnia: Regno Unito, Germania, persino gli Usa e anche altre nazioni hanno avuto lo stesso problema, seppure con reazioni differenti riguardo i provvedimenti adottati per compensare lo svuotamento degli arsenali. Gli Stati Uniti, per esempio, che si sono trovati a dover scegliere se fornire taluni sistemi missilistici prima a Taipei oppure a Kiev, hanno approvato in fretta una legge federale per incrementare il volume delle produzioni, a cominciare dal mettere al sicuro la loro dotazione dei microchip. In Italia, qualche giorno ...