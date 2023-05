Si scalda il latte | ma muore per un errore comune che facciamo tutti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 maggio 2023) – Una vicenda dolorosa arriva dal Veneto. Una tragedia ha colpito la piccola comunità di Valdobbiadene, nel Trevigiano. Un uomo è morto carbonizzato nella sua abitazione. Fatale undi valutazione, un gesto chequotidianamente. A lanciare l’allarme di quanto accaduto nel cuore della notte sono stati i vicini stessi della vittima, che sono stati richiamati dalle urla dell’anziano. Leggi anche: Terribile incidente per la famosa: è morta a soli 23 anni Leggi anche: Devastante incidente in Italia: chi c’era a bordo Ha versato ilin un pentolino, poi ha acceso il fornello perrlo, purtroppo però il suo pigiama ha preso fuoco. L’uomo è morto carbonizzato in casa. La vittima era un pensionato di 85 anni, Giovanni Miotto. La tragedia, come ...