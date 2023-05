Si ribalta pullman con studenti | paura nel Bresciano

Una bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola si è ribaltato su un fianco ad Azzano Mella, nel Bresciano. È accaduto questa mattina poco prima delle sette. Una ventina le ...Una bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola su è ribaltato su un fianco ad Azzano Mella , nel Bresciano . È accaduto questa mattina poco prima delle sette. Una ventina ...Paura ad Azzano Mella (Brescia) dove questa mattina intorno alle 7 per cause da accertare undi studenti diretto a scuola si è ribaltato su un fianco. Secondo le prime informazioni sarebbero 22 le persone coinvolte, comprese l'autista: hanno riportato solo ferite lievi o contusioni, e ...

Paura sulla strada verso la scuola, si ribalta pullman di studenti Giornale di Brescia

Un pullman a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola si è ribaltato su un fianco ad Azzano Mella, nel Bresciano. È accaduto questa mattina poco prima delle sette. (ANSA) ...Un pullman con a bordo 21 studenti si è ribaltato questa mattina intorno alle 7, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni gli studenti e l'autista hanno riportato ferite lievi e co ...