Si dimette l' ad della Rai Fuortes

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - "Nell'interesse dell'Azienda, ho comunicato le mie dimissioni al ministro dell'Economia e delle Finanze", scrive l'amministratore delegatoRai, Carlo, nella nota in cui annuncia la sua decisione. "Non posso, pur di arrivare all'approvazione in CdA dei nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti, sebbene ovviamente legittimi, di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesseRai", osserva tra l'altro. "Ho sempre ritenuto la libertà delle scelte e dell'operato di un amministratore un elemento imprescindibile dell'etica di un'azienda pubblica", rivendica. "Il mio futuro professionale, di cui - annota ancora- si è molto discusso sui giornali in questi giorni, non sempre a proposito, è di nessuna importanza di fronte a queste ...