Serie C | violazioni gestionali | 4 punti di penalità al Siena

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato il1904 (Girone B diC) con 4di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione ...

La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per unadiin materia gestionale ed economica. Il Siena era già stato penalizzato di 2 punti in ...... a volte appena raccolti da recentidella sicurezza, a volte costituiti da pepite ... si raccoglie tutto, si nasconde tutto, si vende rapidamente', ha detto un broker di questedi dati. ...... sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ... un successo di sorrisi Eventi [ 08/05/2023 ] Taranto, Fiamme Gialle: 290in materia di ...

Calcio: Serie C, 4 punti di penalizzazione al Siena per violazioni ... Il Tirreno

Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da sconta ...RECANATI- La Recanatese è ai playoff di Serie C al primo colpo nel suo primo anno tra i professionisti. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato ...