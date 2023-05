Serie B | giornata 36 | il Genoa fa festa | scatto Palermo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo un solo anno iltorna nel massimo campionato: nella36 diB i liguri festeggiano la promozione grazie al successo contro l’Ascoli. Si spengono i sogni di promozione diretta per il Bari, comunque già qualificato per la semifinale playoff. Balzo delal settimo posto, il Cagliari passeggia a Perugia mentre il Cittadella si allontana dalla zona retrocessione, avvicinando il Benevento allaC.B,36: Pisa-Frosinone 1-3,-Ascoli 2-1, Ternana-Südtirol 0-1, Parma-Brescia 2-0 Vittoria in rimonta per il Frosinone che si impone per 1-3 sul campo del Pisa, giunto alla quarta sconfitta consecutiva. Per i ciociari si tratta del sesto risultato utile di fila. Vantaggio dei toscani dopo meno di un minuto ...

Ladi ieri, dopo la dura routine dell'incoronazione, e' stata passata dalla coppia reale al riposo, prima del concerto, mentre il resto del paese ha festeggiato con unadi banchetti ...Sconfitta indolore per il Vastogirardi che all'ultimadi campionato cade (1 - 0) sul rettangolo dell'Albalonga in corsa per i play - off. IL ...stagione consecutiva nel torneo di quarta. ...A Milano , presso il Teatro dal Verme si terrà "Ladell'Europa: Per un'Europa più unita, democratica e vicina ai giovani" , unadi talk tra rappresentanti delle istituzioni europee ...

Il calendario Serie A, partite e orari della 34^ giornata Sky Sport

Si ritorna in campo con la trentaquattresima giornata di Serie A: è tempo del match tra Sassuolo e Bologna, orario e dove vederla in tv Orario di Sassuolo-Bologna e dove vederla in tv o in streamingCo ...Sconfitta indolore per il Vastogirardi che all’ultima giornata di campionato cade (1-0) sul rettangolo dell’Albalonga in corsa per i play-off. IL risultato finale influente al fine della salvezza ...