Serie A | Udinese facile sulla Sampdoria | Empoli batte Salernitana

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nel pomeriggio di lunedì 8 maggio alle ore 18:30 si disputano due incontri validi per il 34° turno diA. L’, ormai salva e senza prospettive di classifica, affronta unacon un piede e mezzo inB. Scontro salvezza al Castellani tra. Le due compagini cercano di mettere in cassaforte il discorso permanenza nella massima. Rodrigo Becao, giocatore dell’2-0, Pereyra e Masina decisivi Partenza lanciata dei padroni di casa che dopo due minuti sfiorano la rete, ma il tiro di Thauvin viene ben respinto da Ravaglia. Il vantaggio dell‘non tarda ad arrivare: al 9? è Pereyra, ben imbeccato in profondità, a trafiggere ...

(Di lunedì 8 maggio 2023) UDINE. La Sampdoria è la prima squadra a retrocedere in Serie B con 4 giornate d'anticipo, la sconfitta maturata contro l'Udinese alla Dacia Arena in uno dei posticipi della 34ma giornata lascia i liguri a 17 punti, 13 lunghezze dal Verona quart'ultimo.

LE DIRETTE. Udinese in vantaggio con Pereyra, raddoppia Masina. Samp sempre più vicina alla retrocessione. Per l'Empoli sblocca una rete di Cambiaghi, nel secondo tempo va a segno Caputo. Piatek accor ...Ultimo appuntamento della 34ª giornata di Serie A, alle 20.45 Sassuolo e Bologna si affrontano al Mapei Stadium in un derby emiliano importante per la corsa all'ottavo posto. Due punti separano le squ ...