Serie A | Sassuolo - Bologna 1 - 1

Sassuolo-Bologna 1-1, gol e highlights: Dominguez risponde a Berardi Sky Sport

Termina 1-1 il match che chiude la 34esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Dionisi si porta a 44 punti, metre gli emiliani agganciano Fiorentina, Udinese, Torino e Monza all' ...Ottavo posto obiettivo di entrambi ma per il momento lo raggiunge il Bologna che con il pari del Mapei per 1-1 aggancia a 46 Fiorentina, Monza, Udinese e Torino. Parte bene la squadra di Motta ma il S ...