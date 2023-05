Serie A | la Sampdoria cade contro l’Udinese | Serie B ufficiale

Così ladopo oltre 10 anni saluta la massima, e la B rappresenta il male minore perché il pensiero principale è la sopravvivenza della società, messa ad alto rischio dagli oltre 150 ...Commenta per primo L'avvocato Antonio Romei , vicepresidente della, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di Udine valsa la matematica retrocessione inB per i blucerchiati: 'Dolorosissimo, difficilissimo. Dispiace per tutti, dai tifosi alla ...Nel tardo pomeriggio si è giocata Udinese -, terminata 2 - 0. È un risultato pesante, che decreta la matematica retrocessione inB dei blucerchiati. In contemporanea si è disputata ...

La Sampdoria retrocede in Serie B dopo 12 anni: ora la speranza è la svolta societaria TUTTO mercato WEB

Giornata nera per la Sampdoria, che saluta la Serie A con quattro giornate di anticipo. I blucerchiati sono usciti sconfitti dalla sfida contro l'Udinese e sono quindi la prima retrocessa di questa Se ...Sampdoria in B. La sconfitta con l'Udinese sancisce la matematica retrocessione, fallimento sportivo che l'ambiente ha avuto modo di metabolizzare da settimane. Ma quello che ...