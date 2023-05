Serie A | Ihattaren | il ‘gioiello arancione’ che a 21 anni potrebbe dire addio alla Juventus e al calcio

(Di lunedì 8 maggio 2023) 2023-05-08 11:17:40italiano: Mohammed Amine(Utrecht, 2-12-2002) è considerato dala grande perla delolandese. Ha esordito con il PSV (senza passare prima per la filiale) all’età di 16, 11 mesi e 14 giorni e le big d’Europa, Barcellona compreso, non gli hanno tolto gli occhi di dosso. “Il talento naturale diè qualcosa che solo i migliori, come Rijkaard o Van Basten, avevano all’età di 17”, ha assicurato Joost van Erp, scout del PSV, dopo il suo esordio. Nel frattempo, Olanda e Marocco hanno ‘colpito’ per convincerlo a rappresentarli a livello assoluto. Improvvisamente, tutto quel talento è andato perso nello scarico. Tanto che il Lalavora con gli avvocati per rescindere il suo contratto ...

, il passaggio a vuoto innon gioca quasi una partita dal 2021, ovvero da quando è approdato inA alla Juventus : con i bianconeri non è mai sceso in campo, così come ......regole FIFA sulle terze parti riguardo i diritti del giocatore Mohamed Amine, pare di proprietà del compianto agente Mino Raiola . Abodi ferma Lotito: "Niente norme ad hoc per laA". ...... che era stato prestato dai bianconeri alla Sampdoria , inA non si è mai visto e a ottobre è addirittura scappato, tornando in Olanda. L'ufficialità è attesa a breve, poifirmerà per ...

Decisione a sorpresa della Juventus. C'è la rescissione del contratto, legali a lavoro per risolvere la situazione. Ecco svelati tutti i motivi di questo addio ...La società bianconera sarebbe intenzionata a interrompere il rapporto con il giovane olandese la cui carriera sembrerebbe volgere al termine ...