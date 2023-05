(Di lunedì 8 maggio 2023) Aldo, ex calciatore, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 del derby italiano in Champions League Aldo, ex calciatore, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 del derby italiano in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Il nostro campionato è stato rivalutato dalle squadre arrivate nelle semifinali di Coppa. Il derby sarà uno spettacolo anche vedere uno stadio tutto colorato di rossoo, blu e nero. Favorito? Fino a quindici giorni pensavo che ilavesse trovato l’alchimia giusta anche tra i suoi uomini migliori, ma negli ultimi giorni direi piùche nelle ultime giornate ha trovato la condizione migliore.? In partita secca si può giocare ma Real o City sono due montagne da superare anche perché sono più abituate a certi momenti soprattutto in panchina ...

PIOLI E LA SCELTA SU LEAO - Inutile girarci attorno, ilha vissuto una giornata che è salita ... I TRE DUBBI DI INZAGHI - Piùè stata invece la giornata di Simone Inzaghi che si gode l'...NOTE: giornata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Romagnoli, Marusic, Calabria, Casale, Pellegrini, Thiaw. Angoli: 6 - 4 per il. Recupero: 2' pt; 5' st. Ilha battuto 2 - 0 la ...IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6; Calabria 6 (1' st Kalulu 6), ... RETI: 17' Bennacer, 29' Hernandez NOTE: giornata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: ...

Serena: «Milan o Inter Ecco chi vedo come favorita per la finale» Calcio News 24

Nelle prossime ore, meglio non chiedere a un tifoso di Inter o Milan come sta. Potrebbe oscillare tra il vagamente terrorizzato, il paranoico andante, l'inquieto disperato. Il derby, si sa, fa brutti ...In occasione della semifinale di Champions League, martedì 9 maggio “Il Giorno” sarà in edicola con una speciale dedicato all’Euroderby. L’intervista esclusiva all’ex bomber ...