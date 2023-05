(Di lunedì 8 maggio 2023) Non può essere automaticamente respinta la richiesta dideldiper motivi di lavoro in caso di condanna di uno straniero per alcuni fatti dientità. È quanto stabilito dallacon unadepositata oggi.

... spiega la, erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito di due giudizi ... l'autorità amministrativa, indica la, 'apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua ...Lo ha stabilito la Corte costituzionale con lan. 88 (relatrice Maria Rosaria San Giorgio), depositata oggi, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, ...Qual era il punto discriminante che ha portato alladelladel 1° dicembre 2022 I dati scientifici. La Sciarra la fa calare dall'alto, ma il concetto è questo: 'Nel valutare il ...

Sentenza Consulta, niente stop automatico a rinnovo permesso soggiorno se reato è lieve Sky Tg24

Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul ri ...Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. (ANSA) ...