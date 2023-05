Senato | Morandi rende “pop” la festa per i 75 anni La Russa | «Celebrazioni che ho voluto con forza» video

(Di lunedì 8 maggio 2023) È proseguita all’interno di Palazzo Madama laper i 75del, voluta dal presidente Ignazio Lae iniziata ieri con un concerto della Banda interforze a piazza Navona, per simboleggiare l’apertura dell’istituzione ai cittadini. Fra le iniziative formali di oggi, si annoverano la presentazione di un francobollo e di una moneta e il convegno in aula Ilnella storia dell’Italia repubblicana, ma anche un altro momento che ha unito “pop” e istituzioni: il concerto di Giche ha aperto i lavori con l’Inno di Mameli, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del premier, Giorgia Meloni, e del presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra. Lesono state, ...

Gianni Morandi intona l'Inno di Mameli in occasione nel 75esimo anniversario del Senato. Il cantante, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha interpretato Il Canto degli Italiani. "Volevo dirvi che quando è nato il Senato, l'8 maggio del 1948, io c'ero già, avevo già tre anni". Morandi non nasconde l'emozione dopo aver cantato "Un mondo d'amore" nell'aula di palazzo Madama.

