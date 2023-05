Senato | Morandi canta inno Mameli per 75 mo prima seduta | da La Russa dono campanella**

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Con l'dito da Gianni, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno preso il via le celebrazioni per il 75/mo anniversario delladel Senato della Repubblica. "Un'icona della cultura musicale italiana", ha sottolineato il presidente Ignazio la, che ha donato alnte la campanella con la quale vengono guidate le sedute.

...il convegno 'Ilnella storia dell'Italia repubblicana' con Stefano Folli, Anna Finocchiaro, Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato e, a seguire, ci sarà un concerto con Gianni, ...... nella cerimonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni nell'Aula dele con un concerto di Gianni. In Sala Maccari poco prima saranno ...La Russa canta conin: nell'Aula l'inno italiano in occasione della festa per i 75 anni anni di Palazzo Madama. Il presidente del, Ignazio La Russa , ha cantato l'inno italiano con Gianni...

**Senato: Morandi canta inno Mameli per 75/mo prima seduta, da ... Il Tirreno

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è in Senato per partecipare alle iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) di palazzo Madama. Il capo dello Stato ...Roma, 8 maggio 2023 – Si celebrano in Senato i 75 anni dalla prima seduta dell’Aula (8 maggio 1948). Presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal presidente del Senato ...