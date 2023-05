Semipresidenzialismo alla francese La ricetta di Guzzetta per le riforme

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il punto più difficile da far digerire alle opposizioni (anche le più dialoganti) sarà quello dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Domani il premier Giorgia Meloni ha convocato le delegazioni di tutti i gruppi di minoranza per un confronto sulla fitta agenda diche il governo ha in animo di portare avanti. L’allineamento anti-presidenzialista vede sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle e il Pd. Meno ostile è, invece, il leader di Azione Carlo Calenda anche se sull’elezione del Capo dello Stato fa sapere di essere contrario a “toccare” la figura del Presidente della Repubblica. Ma cosa, delle ipotesi emerse in questi giorni sulla riforma presidenziale, spaventa davvero le opposizioni? Abbiamo provato a rispondere attraverso l’analisi che Giovanni, ordinario di diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, ha ...

modifica, cioè, del sistema che prevede un presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune con l'aggiunta dei delegati regionali, un presidente del Consiglio che non è ...Oggi il Pd dice no al sindaco d'Italia, ma D'Alema voleva ilfrancese. Spero che il Pd si confronti sulla realtà e non dica no a prescindere solo perché dall'altra parte del ...... 'dal presidenzialismo all'americana alfrancese'. Per il Pd, una strada percorribile è quella del cancellierato. Dalla sinistra del partito, intanto, filtra un certo ...

Ritratto del consigliere giuridico della premier convinto che «l’approccio alle riforme costituzionali deve essere non strumentale ma di confronto».Martedì Meloni apre la discussione sulle riforme costituzionali con le opposizioni. Ma che direzione vuole prendere il governo E fino a che punto ...