“Sei troppo scoperta per un matrimonio” | “Che imbarazzo” | influencer posta la foto dell’abito nuziale e viene attaccata Lei risponde così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si è sposata con un abito trasparente e hato lesui social. Ellie Gonsalves è un’austrailiana e lo scorso marzo ha celebrato le nozze. Come mai di questo evento parlano diversi tabloid, come Daily Mail e Mirror? Perché Gonsalves è stata travolta dagli insulti. A non piacere ai follower il suo abito da sposa, giudicato“hot”. Ellie, 33 anni, ha sto il suo compagno Ross Scutts: evento privato in una cittadina sulla Gold Coast. Privato, ma nonperché le, come dicevamo, sono statete sui social e non solo: anche Vogue Australia ha dedicato uno spazio all’, facendo presente come gli abiti usati per la cerimonia siano stati due: uno per il giorno e uno, quello diventato oggetto di ...